Вора,находившегося в федеральном розыске, задержали на кассе магазина в Казани

В одном из казанских магазинов сотрудники Росгвардии задержали вора, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал поступил из торговой точки на проспекте Победы. Персонал гипермаркета заметил мужчину, который пытался покинуть зал с неоплаченными покупками. Сотрудники магазина пытались остановить похитителя своими силами, однако им это не удалось. Тогда они нажали кнопку сигнализации.

Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Казани. При этом уже несколько дней мужчина находился в федеральном розыске за совершение кражи. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали мужчину полицейским.