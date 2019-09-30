«Одинокому гаишнику» из Бугульмы предложили депутатскую помощь

«Одинокому гаишнику» из Бугульмы готовы помочь представители аппарата Госдумы России. Об этом сообщил администратор группы «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

«На меня вышли представители аппарата Государственной Думы РФ, хотят предложить свою помощь в написании депутатского запроса в адрес Колокольцева. Для этого им нужно обращение от героя статьи.

Если сам пострадавший от рук своего начальства сотрудник ГИБДД хочет этого - пусть напишет мне в ЛС. Я объясню, что составить и на чье имя», - пишет г-н Воронцов.

Напомним, за судьбу «одинокого гаишника», дежурящего без напарника и служебной машины в любую погоду, переживают многие горожане. По данным общественников, сотрудника выставили на этот пост одного после конфликта с начальством, вынуждая таким образом уволиться самому. В ГИБДД РТ же заявили, что такой пост «в пешем порядке» создан в рамках закона, кроме того, сотрудника службы туда поставили из-за того, что местные жители жалуются на постоянно проезжающие на этом участке грузовики.

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