По Арскому кладбищу в Казани начнут водить экскурсии

В Казани появится обзорная экскурсия «Арское поле: вехи истории», включающая прогулку по Арскому кладбищу. Сегодня на деловом понедельнике об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Пешеходная экскурсия будет рассчитана на группу до 30 человек, по времени она займет от 2 до 4 часов в зависимости от пожеланий участников.

Отмечается, что в разработке экскурсионного маршрута принимал участие историк-краевед РТ Анатолий Елдашев. Маршрут уже утвердили в методическом совете Гильдии экскурсоводов РТ. На сегодняшний день разрабатываются эскизы объектов навигации для установки на местах захоронений известных людей на Арском кладбище.

Г-жа Санникова отметила, что цель данной экскурсии – «сформировать у людей уважительное и бережное отношения к истории и мемориальной культуре Казани, к памяти ушедших поколений».