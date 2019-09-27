Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в РТ

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра, 1 октября, на территории республики и в ее столице ожидается усиление ветра. Он будет дуть с юга; отдельные порывы ночью достигнуть 15-20 метров в секунду. Днем 1 октября и в первой половине дня 2 октября скорость ветра в порывах может составить 17-22 метра в секунду.

При этом, как ранее сообщали синоптики, в эти дни будет тепло: сохранится переменная облачность, временами будет идти дождь. Зато температура воздуха ощутимо повысится: ночью термометры покажут +4..+9°, местами на западе РТ до +12°; днем 1 октября +10..+15°, а 2 октября воздух может прогреться до +19°.