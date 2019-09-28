Девушка в маске петуха шокировала на кастинге «Танцев на ТНТ» в Казани

25-летняя танцовщица из Уфы, выступившая на казанском кастинге шоу «Танцы на ТНТ» под псевдонимом Ksu Max, шокировала зрителей и жюри не только танцем, но и внешним видом. Девушка выступала в маске петуха, а энергичный танец вызывал откровенные улыбки у членов жюри. Но все же заветное «Вы в танцах» участница услышала, на ее прохождении в следующий этап проекта настоял хореограф Егор Дружинин.

В соцсетях видео с танцем Ksu собрало сотни комментариев. «Повезло, что она в маске», - пишет часть пользователей, не оценивших танец уфимки. Часть же комментаторов пытаются защитить танцовщицу: «Ничего вы не понимаете, это тоже искусство».