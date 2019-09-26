Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

13:48, сегодня
В Казани пройдут массовые проверки с перехватом телеэфира
15:01, сегодня
В Челнах без вести пропал таксист
14:34, сегодня
Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта из Нижнекамска до декабря
13:28, сегодня
В Альметьевске разбилась 17-летняя девушка, выпав из окна
13:02, сегодня
Жители Татарстана 4 года не болели бешенством
12:59, сегодня
Уроженец РТ, который оскорбил водителя, увольняется из правительства Хакасии
12:20, сегодня
ProKazan.ru рекомендует
12:16, сегодня
Пожар в челнинском ресторане, где погиб школьник, начался из-за матрасов
11:52, сегодня
Под Елабугой загорелся частный дом. Погибли коровы
11:46, сегодня
«Чисто для жёсткого хоккея»: фанаты обсуждают новую форму ХК «Ак барс»
11:42, сегодня
В Татарстане пенсионерка лишилась 2 млн рублей, желая получить бонусы
11:25, сегодня
«Мне написали разгневанные татары»: Варламов посвятил пост набережным Татарстана
10:31, сегодня
Стали известны подробности смерти мальчика, тело которого нашли в ресторане
10:19, сегодня
Из Казани можно будет улететь в Харбин. Дорого
09:58, сегодня
В Челнах около автовокзала скончался мужчина. Он пролежал там два дня
09:50, сегодня
В Казани достраивают еще один проблемный ЖК
09:41, сегодня
«У себя в квартире курите»: казанцы поддержали запрет курения на балконах
09:36, сегодня
В Татарстане водитель насмерть сбил 19-летнего пешехода
09:14, сегодня
В Набережных Челнах горел ресторан. Погиб ребенок
09:00, сегодня
Билайн открыл продажи продуктов Xbox в своих магазинах
21:10, 26.09.2019
Световое шоу, футбол и “Сорокин Трип”: куда сходить в Казани 28-29 сентября
17:58, 26.09.2019
Казань сегодня:пропавшая школьница и легализация многоженства
17:53, 26.09.2019
В Челнах оштрафовали директора детсада за прием на работу бывшего налоговика
17:13, 26.09.2019
В Татарстане сотрудники МЧС спасли мужчину. Он чуть не лишился ноги
17:09, 26.09.2019
Замглаву Росреестра РТ отправили под домашний арест из-за больного мужа
16:55, 26.09.2019
В Татарстане двое подростков избили до смерти прохожего, прыгая на нем
16:55, 26.09.2019
В Казани спасли пенсионера, который чуть не умер в запертой квартире
16:32, 26.09.2019
Проверьте, насколько вы умнее пятиклассника: тест из 10 вопросов
16:23, 26.09.2019
СМИ: к больной раком Анастасии Заворотнюк привезли в палату годовалую дочь
16:09, 26.09.2019
Новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса
16:04, 26.09.2019
В Татарстане на трассе перевернулся грузовик с досками
15:44, 26.09.2019
Как с помощью безлимитного интернета сделать жизнь интереснее
15:07, 26.09.2019
В Татарстане мигрант взял сотовые и избил сотрудника центра нелегалов
15:00, 26.09.2019
Двум казанцам стало плохо в автобусах. Экипаж пришел на помощь
14:07, 26.09.2019
В Челнах 7-летний мальчик оказался запертым на балконе. Он был в нижнем белье
13:39, 26.09.2019
«Лучше, чем иметь 40 любовниц». В Татарстане могут легализовать многоженство
13:17, 26.09.2019
Жителей Авиастроительного района «поили» антисептиком
12:51, 26.09.2019
В Казани вырос спрос на BMW 5 серии и «Нивы»
12:21, 26.09.2019
В Казани расширят ул. Хади Такташа, а на Павлюхина появятся подземные переходы
12:07, 26.09.2019
Исполком Казани: воды в 4 районах не будет, но батареи не остынут
12:00, 26.09.2019
В Казани пенсионерка впала в кому после ДТП с автобусом
11:59, 26.09.2019
В Набережных Челнах суд выселил мужчину из общежития без предоставления жилья
11:06, 26.09.2019
В Набережных Челнах в трамвае скончался мужчина
10:47, 26.09.2019
«Татарский диктант» в этом году напишут более 100 тысяч человек
10:15, 26.09.2019
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал руководство следкома Татарстана
10:02, 26.09.2019
В Казани хотят построить 73 моста
09:40, 26.09.2019
Ильсур Метшин пригласил в гости мэра Барселоны
09:23, 26.09.2019
В России придумали новый способ борьбы с обледенением дорог
08:56, 26.09.2019
Завтра два района Казани останутся без света
08:51, 26.09.2019
Какие улицы перекроют на время Казанского полумарафона
08:40, 26.09.2019
Утро встретило казанцев 5-балльными пробками
08:04, 26.09.2019
«Ак Барс» разгромил челябинский «Трактор»
07:53, 26.09.2019
Неделю пряталась по подъездам. В Казани нашли пропавшую школьницу
07:48, 26.09.2019
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в подготовке теракта в Татарстане
07:34, 26.09.2019
«Красота жизни каждого мужчины». Минниханов трогательно высказался о женщинах
19:31, 25.09.2019
Казань сегодня: жуткая находка на Сибирском тракте и задержание в Росреестре РТ
17:53, 25.09.2019
В Татарстане осудили тещу за оскорбление зятя
17:32, 25.09.2019
Бродячие собаки принесли в депо на Сибирском тракте останки человека
17:15, 25.09.2019
Стал известен прожиточный минимум пенсионера в Татарстане
16:11, 25.09.2019
В Казани на «зебре» сбили пешехода. Водитель был трезв
16:08, 25.09.2019
«Они просто льют друг другу в уши из брандспойта»: Чичерина о новостях Украины
16:00, 25.09.2019
В Казани новые iPhone разлетаются, как горячие пирожки
15:53, 25.09.2019
В Татарстане мальчик попросился переночевать у друга, а потом пропал
15:16, 25.09.2019
За кражу кошелька у ветерана ВОВ жительница Казани получила условный срок
14:47, 25.09.2019
В Татарстане построят 4 крытых футбольных манежа
14:45, 25.09.2019
Из здания КФУ в Казани эвакуировались 70 человек
14:25, 25.09.2019
Кировский школьник из Казани: скрины жутких переписок с одноклассниками
14:15, 25.09.2019
Казанские перевозчики запустили голосование о повышении платы за проезд
13:43, 25.09.2019
В Казани проектируют 4 новые станции метро
13:39, 25.09.2019
Минниханов объявил 2020 год в Татарстане Годом столетия ТАССР
13:20, 25.09.2019
В Казани задержана замруководителя Росреестра РТ
12:58, 25.09.2019
Завтра 3 района Казани снова останутся без света
12:39, 25.09.2019
В Альметьевске приставы закрыли частный детский сад
12:25, 25.09.2019
Осторожно, гололед: синоптики обещают ухудшение погоды в Татарстане
12:07, 25.09.2019
В Казани запустят метробусы и городскую кольцевую электричку
11:29, 25.09.2019
Школьник из Казани планировал массовое убийство в Кирове: подробности
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
15:13, 17.09.2019
Генпрокуратура заявила об «аварийных» нарушениях в РТ
12:55, 17.09.2019
С 1 октября вступают в силу новые правила выхода в отпуск и выплаты отпускных
12:18, 17.09.2019
Бузову раскритиковали в сети за фото в мусульманском платье
11:37, 16.09.2019
Зеленодолец получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж
07:53, 16.09.2019
В Татарстане резко похолодало: воздух прогреется лишь до +14, ожидается дождь
12:04, 15.09.2019
Жительницы Зеленодольска «подарили» мошенникам 191 тысячу рублей
09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
13:20, 13.09.2019
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
11:24, 13.09.2019
В Зеленодольске возле «Маяка» может появиться освещенная лыжная трасса
Фото mchs.tatarstan.ru

В Казани пройдут массовые проверки с перехватом телеэфира

Cегодня, 13:48 84 0 Автор: prokazan.ru
Жителей просят не волноваться

В начале следующей недели в республике пройдут массовые проверки систем оповещения. Об этом информируют в Министерстве по ГО и ЧС РТ. Уже известен план мероприятий для Казани. 

1 октября в течение дня произойдет перехват трансляций телевизионного канала «Татарстан - Новый век», цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 мультиплекса. В эфире передадут сообщение о проверке. 

В этот же день с  9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах запустят специальный видеоролик - будет проводиться проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН».

С 9.30 до 10.30 запустятся 18 установок систем оповещения «ИДИС» с сообщением: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

С 9.30 до 10.30 в Казани сработают установки систем речевого оповещения РСУ-600 и РСУ-300 с тем же текстом.

Также с 9.30 до 10.30 организуют запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС на таких крупных опасно-производственных объектах, как Казанская ТЭЦ-1, ТЭЦ-3(ПТК-16) и ООО "Газпром Сжиженный газ".

С 10.30 до 11.30 будет производиться запуск локальных систем оповещения с ДДС предприятий: «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3, «Казаньоргсинтез», «Казанский завод синтетического каучука», «Казанский государственный казенный пороховой завод».

2 октября с 10.00 до 10.30 будет проводиться  проверка электросирен С-40 без запуска сирен.

Аналогичные мероприятия состоятся и в других муниципальных образованиях республики. 

читайте также:

«У себя в квартире курите»: казанцы поддержали запрет курения на балконах
В РТ упавшая стена заброшенной фермы насмерть придавила 11-летнего мальчика
В Казани горело студенческое общежитие
В Татарстане на пожаре погибли трехлетний мальчик и годовалая девочка
МЧС предупреждает: завтра в РТ ожидается сильный ветер и дождь
В Казани спасатели достали собаку из двухметровой ямы
В Казани спасатели полтора часа вытаскивали собаку, которая провалилась в погреб
В Боровом Матюшино сгорели пять дач и баня
В РТ упавшая стена заброшенной фермы насмерть придавила 11-летнего мальчика
Под Казанью перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
Очевидцы: в Казани на Ноксинском спуске загорелась новостройка
Появилось фото спасения пожилой женщины из болота в РТ
В Татарстане спасли тонущую в болоте женщину
В Казани спаcли хозяйку горящей квартиры на 8 этаже
На улице Бондаренко горел многоэтажный дом: спасли 11 человек
В Казани вынесли приговор о пожаре в «Адмирале»: кого и на сколько осудили
В Татарстане «спасли» жителей квартиры, куда залетела летучая мышь
В Татарстане рабочий погиб из-за хлопка во время сварки цистерны
Под Казанью на трассе М-7 полностью сгорела фура
В Татарстане с рельсов сошли пять вагонов и тепловоз
В Казани эвакуировали гостиницу «Татарстан»
В Татарстане пенсионерка решила сжечь траву и спалила дом
Показать больше...

комментарии

Гость
0
27 сентября 2019
14:22
Это на случай войны?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:01, сегодня
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, сегодня
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
16:12, 20.09.2019
Анастасия Калашникова: «Стриптиз и гоу-гоу — это разные вещи»
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве
12:01, 07.09.2019
В Сургуте каток раздавил чиновника, поехавшего проверить ремонт дорог
12:42, 06.09.2019
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
17:59, 05.09.2019
Российский блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж
16:58, 05.09.2019
В Саратовской области разбился военный вертолет МИ-8
16:43, 04.09.2019
В России двое подростков готовили массовый расстрел в школе
15:40, 04.09.2019
Уфимская дознавательница нарисовала, как ее изнасиловали коллеги
13:59, 04.09.2019
СМИ: в России сотрудника ФСБ арестовали. Он домогался до школьницы
17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части
14:17, 27.08.2019
В России двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку
11:10, 27.08.2019
В Башкирии мужчина раскопал могилу возлюбленной, чтобы посмотреть на ее лицо
14:55, 26.08.2019
СМИ: в России годовалой девочке разрубило голову вентилятором в ресторане
14:19, 26.08.2019
В РФ арестовали подполковника полиции. Его обвиняют в изнасиловании коллег
10:19, 26.08.2019
В Ростовской области из колонии сбежал заключенный, отбывавший срок за убийство
09:14, 25.08.2019
Медведев допустил переход на четырехдневку, но только с сохранением зарплаты
12:28, 24.08.2019
СМИ: роженица умерла на операционном столе, а врачи ушли
15:42, 23.08.2019
В России троих полицейских подозревают в групповом изнасиловании проститутки
16:23, 22.08.2019
В РФ женщину не пустили в самолет. Она хотела улететь на похороны родственника
14:47, 22.08.2019
В России сын судьи вышел досрочно после 8 изнасилований
09:16, 22.08.2019
СМИ: в Москве неизвестный облил горючей жидкостью и поджег мужчину
11:37, 21.08.2019
В России депутат расстрелял свою жену
08:04, 21.08.2019
Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова
17:37, 20.08.2019
В России скоропостижно скончалась чемпионка по легкой атлетике
14:17, 20.08.2019
В России мужчина в магазине подсыпал крысиный яд в конфеты