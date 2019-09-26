В Казани пройдут массовые проверки с перехватом телеэфира

В начале следующей недели в республике пройдут массовые проверки систем оповещения. Об этом информируют в Министерстве по ГО и ЧС РТ. Уже известен план мероприятий для Казани.

1 октября в течение дня произойдет перехват трансляций телевизионного канала «Татарстан - Новый век», цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 мультиплекса. В эфире передадут сообщение о проверке.

В этот же день с 9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах запустят специальный видеоролик - будет проводиться проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН».

С 9.30 до 10.30 запустятся 18 установок систем оповещения «ИДИС» с сообщением: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

С 9.30 до 10.30 в Казани сработают установки систем речевого оповещения РСУ-600 и РСУ-300 с тем же текстом.

Также с 9.30 до 10.30 организуют запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС на таких крупных опасно-производственных объектах, как Казанская ТЭЦ-1, ТЭЦ-3(ПТК-16) и ООО "Газпром Сжиженный газ".

С 10.30 до 11.30 будет производиться запуск локальных систем оповещения с ДДС предприятий: «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3, «Казаньоргсинтез», «Казанский завод синтетического каучука», «Казанский государственный казенный пороховой завод».

2 октября с 10.00 до 10.30 будет проводиться проверка электросирен С-40 без запуска сирен.

Аналогичные мероприятия состоятся и в других муниципальных образованиях республики.