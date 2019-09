«Чисто для жёсткого хоккея»: фанаты обсуждают новую форму ХК «Ак барс»

Вчера в группе "Вконтакте" ХК "Ак барс" презентовал новую форму. Фотография уже собрала десятки комментариев фанатов:

"Вот это форма просто топ"

"Чёрный Барс"

"Чисто для жёсткого хоккея"

"Ну началось. Скоро в розовом будем играть, как английские футбольные команды. Наш цвет - Зелёный!!!Истинный зелёный!!!никакой-нибудь салатовый"

"Умер кто ?"

"Мой цвет настроения черный" - пишут пользователи.

Сегодня о новой форме подробно рассказали представители клуба:

"Black is the new green. Это альтернативная форма клуба на сезон 19/20! Вдохновившись пятнадцатилетием совместной истории «Татнефти» и «Ак Барса», мы взяли за основу трендовый чёрный цвет, ассоциирующийся с нефтью, перевели ключевые элементы в монохром и сохранили цвета республики и клуба в рукавах и контурных обводках.Чёрный комплект формы – это дань уважения труду работников «Татнефти». Мы горды тем, что у нас есть поддержка такой сильной компании и считаем, что традиция матчей в чёрной форме понравится болельщикам."

Добавим, что первый матч в черной форме у "Ак барса" пройдет 30 сентября против "Нефтехимика". После этого клуб будет играть в альтернативной форме по выходным и праздничным дням в «Татнефть Арене».