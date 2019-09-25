«Лучше, чем иметь 40 любовниц». В Татарстане могут легализовать многоженство

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил легализовать многоженство, существующее, по его словам, в Татарстане, Чечне и Дагестане, по всей стране. Он считает, что это позволит решить ряд социальных проблем, которые вызваны численным преимуществом женщин относительно мужчин, сообщает РИА Новости. Добавим, что по статистике, число женщин в России превышает количество мужчин на 10 млн.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают. Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», - заявил Аляутдинов. Он отметил, что такие вопросы должны рассматриваться лишь компетентными органами с привлечением знатоков исламского законодательства.

Ранее о целесообразности легализации многоженства заявил глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин, он подчеркнул, что это должно случиться в мусульманских регионах страны. По его словам, это лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности».

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