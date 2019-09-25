Исполком Казани: воды в 4 районах не будет, но батареи не остынут

С 22 часов 27 сентября до 4 часов 29 сентября в Кировском, Ново-Савиновском, Авиастроительном и Московском районах отключат водоснабжение. В течение 30 часов рабочие будут ремонтировать запорную арматуру на Волжском водозаборе.

Как отметил сегодня председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов, планируемое отключение никак не отразится на работе системы отопления домов.

Напомним, что подача воды будет прекращена в 1788 многоквартирных жилых домах, 10 тысячах частных домов и 800 объектах социальной сферы. Во время отключения воды в районы организуют поставку питьевой и технической воды.