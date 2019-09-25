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Фото Prokazan.ru

В Казани хотят построить 73 моста

Cегодня, 10:02 174 2 Автор: prokazan.ru
Такая возможность заложена в Генплане

К 2040 году протяженность дорожной сети вырастет на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В проект нового Генерального плана заложено строительство 356 километров новых магистралей, 57 развязок и 73 мостов. 

"Мы заложили в Генплане грамотную систему комфортного перемещения из одной точки города в другую. При этом большой упор делаем на комфорт и перемещение на общественном транспорте", - отметил Радик Шафигуллин, заместитель руководителя Исполкома Казани. 

В частности, планируется строительство трех мостовых переходов через Казанку. Помимо моста вдоль Кировской дамбы запланированы  переходы в районе улиц Чистопольская – Новаторов и в районе железнодорожного моста у жилого массива Торфяного. Новый мост через озеро Средний Кабан свяжет улицы Техническая и Даурская. Кроме этого, за расчетный срок выведены два моста через Волгу: от улицы Тихорецкая к Студенцам и от Аракчино в район Печищ. 

При проектировании транспортной инфраструктуры учитывался рост количества жителей и числа автомобилей, говорят разработчики Генплана. Прогнозируется, что к 2040 году в Казани на 1 тысячу жителей будет приходиться 413 машин. 

 

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комментарии

Ага
1
26 сентября 2019
10:13
Я тоже до...я чего хочу.
Горожанин
1
26 сентября 2019
10:50
татарские колхозники у власти - дегенераты, воры и вредители. Эти развязки, дороги, их же и строить и содержать надо. Для кого? Вы на содержании у банкиров и автосалонов, которым автокредиты нужны? Вы хотите всех горожан пересадить на авто? Дворы и так забиты.
Сделайте дешовый и удобный общественный транспорт и не нужно тратиться на миллиардные развязки, дороги, парковки.
Горожанин
0
26 сентября 2019
10:59
Заложили, чтобы при возможности были варианты где строить. Может ровно 73 и не построят, но мосты нужны в городе.

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