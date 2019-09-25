В Казани хотят построить 73 моста

К 2040 году протяженность дорожной сети вырастет на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В проект нового Генерального плана заложено строительство 356 километров новых магистралей, 57 развязок и 73 мостов.

"Мы заложили в Генплане грамотную систему комфортного перемещения из одной точки города в другую. При этом большой упор делаем на комфорт и перемещение на общественном транспорте", - отметил Радик Шафигуллин, заместитель руководителя Исполкома Казани.

В частности, планируется строительство трех мостовых переходов через Казанку. Помимо моста вдоль Кировской дамбы запланированы переходы в районе улиц Чистопольская – Новаторов и в районе железнодорожного моста у жилого массива Торфяного. Новый мост через озеро Средний Кабан свяжет улицы Техническая и Даурская. Кроме этого, за расчетный срок выведены два моста через Волгу: от улицы Тихорецкая к Студенцам и от Аракчино в район Печищ.

При проектировании транспортной инфраструктуры учитывался рост количества жителей и числа автомобилей, говорят разработчики Генплана. Прогнозируется, что к 2040 году в Казани на 1 тысячу жителей будет приходиться 413 машин.