Ильсур Метшин пригласил в гости мэра Барселоны

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с Мэром Барселоны Адой Колау. Рабочая встреча состоялась в Нью-Йорке, где в эти дни проходит форум местных и региональных властей под эгидой Генассамблеи ООН.

Главы городов обсудили продолжение сотрудничества в сфере туризма, культуры и благоустройства. При этом Ада Колау отметила Казань как пример мирного сосуществования людей разных национальностей и религий. Ильсур Метшин, в свою очередь, пригласил мэра испанского города посетить столицу Татарстана.