Бродячие собаки принесли в депо на Сибирском тракте останки человека

22-23 сентября 2019 года на территории трамвайного депо по улице Сибирский тракт обнаружены останки, предположительно принадлежащие человеку. Об этом сообщили сегодня в Следственном управлении СК РФ по РТ.

По предварительным данным, останкам уже несколько месяцев. Как говорят следователи со ссылкой на слова очевидцев, на территорию депо останки принесли бродячие собаки.

Сейчас находка направлена на экспертизу, которая позволит установить возможный криминальный характер смерти человека. Также специалисты устанавливают местонахождения остальных частей тела.

Возбуждено уголовное дело, будут проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.