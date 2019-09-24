Казанские перевозчики запустили голосование о повышении платы за проезд

Ассоциация автотранспортных предприятий РТ в своей официальной группе «Вконтакте» запустила опрос на тему возможного повышения платы за проезд. Перевозчики спросили у горожан, какое принять решение в связи с трудным финансовым положением транспортных предприятий города.

«Мы уже слышим в наш адрес критические высказывания от пассажиров, что перевозчики хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики как муниципальные, так и частные работают в одинаковых условиях. Никакие дотации на деятельность предприятий не получают», - сообщили в АТП.

Корень проблемы в ассоциации видят в том, что компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров из бюджета на сегодняшний день составляет 18 рублей. Единственный вариант избежать повышения платы за проезд, по мнению перевозчиков, - повысить эту компенсацию до полной стоимости – 27 рублей. Для этого необходимо в бюджете заложить 900 млн рублей.

Горожан призывают принять участие в решении возникшей проблемы. Варианта два – поднять тариф за наличный расчет до 40 рублей, за безналичный до 31 рубля. Либо увеличить компенсацию из бюджета до 27 рублей.

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