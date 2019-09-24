Казанские перевозчики запустили голосование о повышении платы за проезд

Ассоциация автотранспортных предприятий РТ в своей официальной группе «Вконтакте» запустила опрос на тему возможного повышения платы за проезд. Перевозчики спросили у горожан, какое принять решение в связи с трудным финансовым положением транспортных предприятий города.
«Мы уже слышим в наш адрес критические высказывания от пассажиров, что перевозчики хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики как муниципальные, так и частные работают в одинаковых условиях. Никакие дотации на деятельность предприятий не получают», - сообщили в АТП.
Корень проблемы в ассоциации видят в том, что компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров из бюджета на сегодняшний день составляет 18 рублей. Единственный вариант избежать повышения платы за проезд, по мнению перевозчиков, - повысить эту компенсацию до полной стоимости – 27 рублей. Для этого необходимо в бюджете заложить 900 млн рублей.
Горожан призывают принять участие в решении возникшей проблемы. Варианта два – поднять тариф за наличный расчет до 40 рублей, за безналичный до 31 рубля. Либо увеличить компенсацию из бюджета до 27 рублей.
За какой вариант вы проголосуете?
комментарии
Для города прибыль пересаживания народа на ОТ и уменьшения пробок превысит дотации.