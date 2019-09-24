В Казани задержана замруководителя Росреестра РТ

В Казани сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции и Следкома задержана заместитель руководителя Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Зайдуллина подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Ада Зайдуллина заняла пост заместителя руководителя ведомства в январе этого года. До этого два года она возглавляла отдел госрегистрации недвижимости в электронном виде. По некоторым данным, уголовное дело в отношении г-жи Зайдуллиной связано как раз с предыдущей должностью.

Справка: Зайдуллина Ада Евгеньевна, 47 лет, уроженка п. Васильево Зеленодольского района. Окончила Казанской государственный университет в 1996 г., в 2011 году – «Российскую академию правосудия». Карьеру начинала пионервожатой в школе и воспитателем в яслях. С 2005 по 2006 гг. работала заместителем генерального директора в компании «АНТ», два месяца старшим менеджером в компании «Русмет». В 2007 году перешла на работу инженером 2 категории «Земельной кадастровой палаты». Замужем, имеет сына и дочь.