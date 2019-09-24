В Казани запустят метробусы и городскую кольцевую электричку

Новые скоростные средства передвижения по городу появятся в столице РТ согласно Генеральному плану, сообщают в мэрии.

Метробусы - это специальные автобусы, которые будут двигаться по выделенной полосе без разрывов. Посадка предусмотрена через специальные терминалы с турникетами. В Генплане предлагаются варианты трех линий: "Ж.м.Дербышки – ж.д.вокзал Казань-1", "Ж.д.вокзал Казань-1"– ул.Гаврилова", "Ж.д.вокзал Казань-1 – Лесной городок". Метробус может перевозить более 8 тысяч человек в час, вместимость составляет 300 пассажиров.

Внутригородская кольцевая железная дорога, согласно проекту, пройдет по маршруту Казань-1 – Новое Аракчино – Восстание – Компрессорный – Ометьево – Вахитово – Казань -1. На станциях "Восстание" и "Ометьево" организуют переход из существующих станций метро, сообщает источник. Возле остановок городской электрички оборудуют 17 транспортно-пересадочных узлов. Около каждого организуют перехватывающие парковки и предусмотрят пересадку на различные виды общественного транспорта Казани.