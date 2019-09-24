На строительство метро в Казани ежегодно будут выделять по 1 млрд рублей

Из бюджета республики Татарстан ежегодно будут выделять по 1 млрд рублей на строительство метро в Казани.

Из постановления правительства республики следует, что такой объем финансирования запланирован с 2019 по 2024 годы. За это время на казанский метрополитен выделят 6 млрд рублей.

Добавим, что в 2018 году на эти цели республиканский бюджет направил лишь 111 млн. Всего же с 2014 по 2024 годы объем финансирования должен составить 10 млрд рублей.

В Казани уже началось строительство четырех станций второй линии метро – «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Генплпаном предусмотрено 26 станций.