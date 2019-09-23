Диетологи назвали 10 доступных продуктов, которые спасут от осенней хандры

Холодная и дождливая погода способна испортить настроение даже заядлому оптимисту. Один из самых простых способов поднять настроение - это вкусная еда. Диетологи рассказали, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы радоваться жизни и не опустошить кошелек.

Арахис - не только богат ненасыщенными жирными кислотами, но и помогает организму вырабатывать серотонин, который и отвечает за хорошее настроение.

Бананы - содержат триптофан, он превращается в организме в серотонин. Еще бананы богаты калием и клетчаткой.

Жирные молочные продукты - в них содержится белок альфа-лактальбумин, который повышает уровень доступности триптофана. Также это - источник белка, фосфора и необходимых организму аминокислот.

Грибы - продукт, богатый витамином В, он необходим для превращения триптофана в нейромедиатор серотонин.

Морская капуста - содержит много йода, который помогает стабилизировать нервную систему.

Горький шоколад - он помогает организму синтезировать эндорфины. Недостаток эндорфинов ведет к депрессиям и нервным срывам, говорят ученые.

Куриное мясо - обязательно белое. Оно содержит витамин В12, который важен для выработки гормона радости – серотонина.

Овсянка - отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, которая тоже влияет на уровень серотонина.

Зеленый чай - напиток богат антиоксидантами, такими как флавоноиды. Благодаря этому он может поднять уровень серотонина и допамина.

Апельсины - эти фрукты богаты витамином С, который помогает не только укрепить иммунитет, но и защитить от стрессов и перенапряжения. Апельсин защищает клетки, отвечающие за выработку гормона радости.

Однако есть и еда, провоцирующая плохое настроение: это продукты, которые стимулируют выработку кортизола и адреналина. К ним относятся черный кофе и чай, фаст-фуд, чрезмерно жирная, сладкая и соленая пища. Ее диетологи рекомендуют исключить из рациона.