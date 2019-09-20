Завтра в 4 районах Казани отключат свет

О временном отключении электроэнергии сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

Раньше всего останутся без света два дома в Вахитовском районе: с 7 утра его не будет по адресам улица Большая Красная, 48, 54. Восстановят энергоснабжение к 16 часам.

С 8 до 18 часов свет отключат в Приволжском районе по адресам Гарифьянова, 38б, Хусаина Мавлютова, 34 , проспект Победы, 19б, а также в поселке Отары по улицам Приволжская и Придорожная. Таким образом, завтра без электричества останутся Казанский медицинский колледж и детский сад №94.

В эти же часы света не будет в Советском районе: электроснабжение временно прекратится в частных домах по улицам Жилякле, Знатная, Счастливая, Чирямле, Эмет, а также в поселке Привольный по улицам Айбагар, Айлы, Вересковая, Икмякле, Каратау, Карачаровская, Липецкая, Ледяная, Ореховая, Пахотная, Уракчи, Усердная, Чэчэк.

Кроме того, с 9 утра до 18 часов света не будет в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере (Прибольничная, 1 корп.1).

Дольше всего электроэнергии не будет у жителей Московского района в домах на улице Серова, 6 корп.2 и 12а (школа №87). Свет отключат с 8 до 20 часов.

Отключения связаны с ремонтом ЛЭП и трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием распределительных сетей.