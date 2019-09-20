«Люди спешили на работу». В Казани водитель автобуса объехал пробку по встречке

Сегодня очевидцы сняли на видео, как водитель автобуса по маршруту №62 в Казани объезжает пробку по встречной полосе. Затор случился вблизи поселка Воронино.

Кадры попали в соцсети с комментариями «Для водителя "краснобуса" нет ничего невозможного. Объехать пробку по встречке в лоб другим машинам? Да пожалуйста!»

Председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков уже заявил, что водитель автобуса отстранен от работы.

«Как пояснил директор автотранспортного предприятия, водитель принял решение объехать пробку по полосе встречного движения, потому что в автобусе было много людей, которые спешили на работу. Сейчас данный водитель отстранен от работы. На дисциплинарной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о его увольнении», – цитирует Темлякова агентство «Татар-Информ».