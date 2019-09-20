Аномальные холода: в КФУ рассказали, какая погода ожидает Казань на этой неделе

Сегодня в Казани выпал первый снег, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепления ожидать не стоит. Последняя неделя сентября будет холодной: днем температура воздуха будет держаться около 7-8 градусов выше ноля, что ниже климатической нормы.

"Мы находимся в тыловой части обширного циклона, центр которого располагается на севере Урала. Погодные условия усугубляют и прохождение холодных фронтов. В связи с прохождением воздушных масс с Арктики ночью в Казани выпал первый снег. В ближайшие дни температурный фон сохранится низким, возможны заморозки", - сообщил профессор Юрий Переведенцев.

Такая погода сохранится до конца недели: так, завтра днем термометры покажут +7 градусов, ночью всего +1; 26 сентября температура воздуха существенно не изменится. Только к воскресенью, по прогнозам синоптиков, будет немного теплее: 4 градуса выше ноля ожидается ночью и до +10 - днем.