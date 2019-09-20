В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапочках

В Казани уже неделю ищут 14-летнюю Марию Игнарину. Школьница ушла из дома 17 сентября. Была одета в серую футболку, спортивные брюки и домашние тапочки. Рост девочки 170 см, худощавое телосложение, русые волосы.

По информации издания «Татар-информ», причиной ухода из дома Марии мог стать конфликт с мамой по поводу предстоящего экзамена. Девочка сильно волновалась из-за предстоящего пробного ОГЭ и отказывалась идти в школу.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии Игнариной, звоние по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.