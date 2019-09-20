«Где тонко, там и рвется»: Метшин прокомментировал предстоящее отключение воды

В последний уик-энд сентября жители Кировского, Авиастроительного, Московского и Ново-Савиновского районов останутся без водоснабжения. Всего в зону отключения попадут 1788 многоквартирных и 10 тысяч частных домов, а также 800 объектов соцсферы.

Жителей районов предупреждают об отключении воды

Водоснабжение остановят из-за необходимого ремонта: при плановом осмотре сотрудники "Водоканала" обнаружили трещину чугунного корпуса запорной арматуры. Оборудованию уже полвека, его придется менять. В эти же дни "Водоканал" отремонтирует 12 запорных арматур, заменит более 30 пожарных гидрантов, на опорных станциях также планируют поменять и отремонтировать системы автоматики насосного оборудования. Как ожидается, все работы займут 30 часов.

"К сожалению, эта ситуация - прямое следствие хронического недофинансирования", - отметил Ильсур Метшин.

В 2014 году в Правительстве было принято решение об отмене инвестнадбавки к тарифу на воду по всей стране, из-за чего образовался дефицит средств, говорят в мэрии.

"...Водоканалы за пять лет имеют огромный недоремонт. Только по Казани он исчисляется миллиардами рублей. Где тонко, там и рвется. У нас еще "Водоканал" надежный, мы регулярно выполняем капитальный и текущий ремонт", - отметил мэр города.