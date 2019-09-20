В Казани прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела»

О проведении одиночных пикетов в центре Казани сегодня в своем аккаунте "Вконтакте" рассказали представители регионального отделения партии "Яблоко" в РТ.

Как сообщает источник, на пикеты вышли активисты и сторонники политического объединения. По очереди они держали плакаты с призывами к освобождению фигурантов "московского дела".

"Всем фигурантам всё ещё грозят суровые наказания за преступления, которые они не совершали. Мы требуем немедленно освободить всех фигурантов «московского дела», снять с них все обвинения и закрыть уголовные дела!" - пишут представители партии в соцсетях.