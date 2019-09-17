В Татарстане мужчина копил наркотики, чтобы приманивать ими рыб

В Агрызском районе Татарстана задержали 49-летнего жителя села Кулегаш, который копил наркотики, чтобы использовать их для прикормки рыб. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Мужчину задержали, у него дома нашли 69,9 грамм марихуаны и 41,27 грамма конопли.

- Задержанный рассказал стражам порядка, что собирался использовать наркотические средства для прикормки рыбы, - уточнили в МВД.

Было возбуждено дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".