В Татарстане мужчина копил наркотики, чтобы приманивать ими рыб

В Агрызском районе Татарстана задержали 49-летнего жителя села Кулегаш, который копил наркотики, чтобы использовать их для прикормки рыб. Об этом сообщили в МВД по РТ.
Мужчину задержали, у него дома нашли 69,9 грамм марихуаны и 41,27 грамма конопли.
- Задержанный рассказал стражам порядка, что собирался использовать наркотические средства для прикормки рыбы, - уточнили в МВД.
Было возбуждено дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
комментарии
Вы млять купите прикормку магазинную, в 9 из 10 в составе конопля будет!Палец с хреном не путайте, лучше педофилам стручки поотрубайте!
Вы млять купите прикормку магазинную, в 9 из 10 в составе конопля будет!Палец с хреном не путайте, лучше педофилам стручки поотрубайте!