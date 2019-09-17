Стало известно, как будут наказывать ворующих кондукторов в Казани

Стало известно, как в Казани будут наказывать недобросовестных кондукторов, было решено создать специальный реестр. Об этом рассказал президент ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков во время рейда по проверке автобусных кондукторов.

По его словам, на АТП создали контрольно-ревизионную службу.

- Руководство предприятий считает, что должен быть создан реестр тех сотрудников, которые были уволены за несоблюдение трудовых норм, — сообщил Сергей Темляков.

Уволенные сотрудники, которые попали перед этим в реестр, не смогут вновь работать в АТП, которое входит в ассоциацию.

В числе самых распространенных случаев обмана кондукторами перевозчиков - предложение оплатить проезд ниже установленного тарифа, выдача поддельного билета (без указания даты и времени), либо выдача билета, который был пробит ранее (билет должен выходить из кассового аппарата в присутствии пассажира). Был случай, когда кондуктор попросил оплатить проезд переводом через мобильный банк по номеру телефона.