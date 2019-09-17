В Казани «заморозили» строительство центра на место комбината «Здоровье»

В Казани приостановили строительство многофункционального центра на месте бывшего комбината "Здоровье", причина - нерешенные финансовые вопросы. Об этом сообщает "Реальное время".

Строительство началось во II квартале 2018 года и должно было завершиться ровно через год, однако и к концу III квартала работы на отрезке Университетской от Булака до улицы Островского дальше железобетонного каркаса не продвинулись.

Заказчик строительства экс-мэр города Камиль Исхаков все же объяснил, почему стройка двигается медленно.

— Рассказать о перспективах строительства не смогу, потому что не решены основные вопросы по финансированию.

— То есть стройка сейчас приостановлена?

— Почти.

— А надежды на ее возобновление есть?

— Ну конечно. Но сроки пока не ясны.

Впрочем, в подробности о финансовых проблемах он вдаваться не стал.

Напомним, здание комбината снесли в 2017 году, сообщалось, что участок может быть использован для строительства торговых объектов, таких как ТЦ, или объектов бытового обслуживания, таких как бани или сауны.