На улице Университетская появится новая парковка

В Казани на улице Университетская появится новая платная парковка, об этом говорится в соответствующем распоряжении исполкома Казани.

Новая парковка появится для "улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта", там будет 12 обычных паркомест и еще 6 мест для парковки инвалидов.

Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru.

Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.