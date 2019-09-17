В МВД опровергли сообщения о влетевшем в РТ на катере в отдыхающих министре

В МВД Удмуртии опровергли сообщения о региональном министре внутренних дел Алексее Попове, который якобы в состоянии алкогольного опьянения на служебном катере въехал в толпу отдыхающих на берегу Камы в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен полиции" появились сообщение со ссылкой на анонимного пользователя, что пьяный глава МВД по Удмуртии Алексей Попов вылетел на служебном катере на берег, врезавшись в отдыхающих.

- В результате чего одному из отдыхающих были причинены тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу. В настоящее время материал проверки передан в Следственный комитет Республики Татарстан, так как территориально все произошло на их территории. Делу пытаются не дать огласки, и уже есть желающие готовые взять вину на себя, - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что информация о министре МВД Удмуртии, размещённая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Полковник полиции Алексей Попов с 2015 по 2018 годы был заместителем начальника УМВД по Архангельской области, в августе 2018 года был назначен министром внутренних дел по Удмуртской Республике.