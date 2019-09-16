Министр финансов России одобрил строительство двух участков ВСМ Москва – Казань

Министр финансов России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков высокоскоростной магистрали Москва — Казань, которые войдут в коридор Европа — Западный Китай, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира, самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М7, который "разошьет" движение в Московском регионе и даст нам новое направление. И казанский участок — обход Казани, который позволит нам спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин, — сказал Дитрих в ходе выступления на комитете Госдумы по транспорту и строительству.

Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань. Путин не одобрил этот проект, несмотря на поддержку идеи со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева, он поддерживает проект альтернативной платной авдороги в Казань, также как и министр финансов Антон Силуанов.