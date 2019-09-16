Стали известны подробности надругательства над школьницей в Дербышках

Стали известны подробности надругательства над 8-летней девочкой в казанском поселке Дербышки, о них сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, накануне днем несколько школьниц возвращалось домой с уроков, на улице Липатова к ним подошел 38-летний мужчина и предложил пойти посмотреть щенят. Одна из девочек согласилась, мужчина отвел ее в лес, где надругался над ней, пострадавшую госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемого, выяснилось, что он нигде не работал, проживал в съемной квартире неподалеку от места совершения преступления с сожительницей, ранее его уже судили за аналогичные преступления.

Сейчас он задержан.