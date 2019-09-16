Около ДРКБ водитель иномарки насмерть сбил пешехода и умер

В Казани сегодня утром около ДРКБ водитель Hyundai насмерть сбил пешехода, после чего погиб. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Примерно в 9:50 водитель Hyundai на высокой скорости сбил человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, а затем автомобиль врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП пешеход и водитель автомобиля от полученных травм скончались. Идет расследование.