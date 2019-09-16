Около ДРКБ водитель иномарки насмерть сбил пешехода и умер

В Казани сегодня утром около ДРКБ водитель Hyundai насмерть сбил пешехода, после чего погиб. Об этом сообщили в МВД по РТ.
Примерно в 9:50 водитель Hyundai на высокой скорости сбил человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, а затем автомобиль врезался в опору линии электропередач.
В результате ДТП пешеход и водитель автомобиля от полученных травм скончались. Идет расследование.
комментарии
Нужно соблюдать скоростной режим, не сидеть в телефоне за рулем и будет безопасно.
А то что ты развонялся из-за дороги, так там ям нет, покрытие хорошее.
Нужно соблюдать скоростной режим, не сидеть в телефоне за рулем и будет безопасно.
А то что ты развонялся из-за дороги, так там ям нет, покрытие хорошее.