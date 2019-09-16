В Казани водитель Opel Astra насмерть сбил пожилую женщину

В Авиастроительном районе Казани накануне вечером 26-летний водитель Opel Astra насмерть сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГИБДД.

Наезд случился в 18:25 напротив дома № 85а по улице Центрально-Мариупольская, водитель в условиях плохой видимости не заметил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Женщина получила тяжелые травмы, она скончалась спустя некоторое время в больнице.