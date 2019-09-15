В Казани закрывают мобильные станции для прививок у метро спустя неделю работы

В Казани около станций метро завтра закроют мобильные пункты вакцинации от гриппа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Как передает "Татар Информ", за время работы мобильных пунктов вакцинировались более 6500 жителей Казани. В прошлом году за время работы прививочных станций защититься от гриппа успели более 10 тысяч человек.

Напомним. планировалось, что станции проработают с 10 сентября по 10 октября, однако из-за ухудшения погоды решили закрыть пункты.