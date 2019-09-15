В Татарстане появятся лифты, которые могут распознавать лица

В Татарстане домах установят «умные» лифты с системой распознавания лиц, передает РБК со ссылкой на вице-президента и гендиректор предприятия в Восточной Европе и Центральной Азии Надера Антара

Презентация лифтов прошла в Татарстане на прошлой неделе, а их производство планируют начать в сентябре на заводе компании ОТИС в Санкт-Петербурге. В компанию стали поступать уже первые заказы.

Ранее сообщалось, что в Казани собирается заменить свыше 120 лифтов. 43 лифта заменили в Ново-Савиновском районе, в Советском районе поменяли 36 лифтов, 31 лифт заменили в Приволжском районе, в Московском районе поменяли 5 лифтов, в Кировском — 3, в Вахитовском — 2, а в Авиастроительном районе — 1.