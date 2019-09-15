В Казани могут появиться магазины с продуктами без упаковки

В Казани в ближайшие 2 года может появиться магазин с продукцией без упаковки, об этом сообщила директор отдела маркетинга сети "Эссен" Алиса Ситдикова, передает РБК.

Магазины с концепцией zero waste будут появляться в Татарстане в 2020-2021 годах.

- Там будет представлена исключительно насыпная продукция. Покупатели смогут использовать свою тару для того, чтобы приобретать продукты. Сеть готова вкладываться в развитие формата свои средства, внедрять технологии и маркетинговыми "фишками" привлекать клиентов, - сообщила Алиса Ситдикова.

Концепция zero waste ставит своей целью снижение вырабатываемых отходов. В рамках данного подхода мусор должен отправляться только на переработку. Магазины формата zero waste предполагают продажу товаров без упаковки: на развес в тару покупателей.