Стало известно, «грозят» ли птицы с Орловской свалки аэропорту Казани

Птицы с Орловской свалки в Лаишевском районе Татарстана не грозят безопасности полетов в аэропорту "Казань", сообщили в самом аэропорту, передает "Татар Информ".

- Орловский полигон ТБО в настоящее время не является опасным объектом для производств полетов, так как на него не вывозят пищевые отходы, что не попадает под ограничения согласно РООП ГА-89 (Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации), — отметили в аэропорту.

На свалке живут несколько видов птиц, включая голубей, ворон и грачей, однако они не опасны для самолетов, так как летают до высоты в 50 метров. Самолеты же летают в этом районе на высоте свыше 400 метров.

Отметим, в августе самолет "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский. 23 человека госпитализированы, среди них пятеро детей. Причиной возгорания двигателей называлось попадание птиц в двигатель, во время посадки один из двигателей отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.