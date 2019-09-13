Бывшего тренера ХК «Ак Барс» наградили орденом

Бывший тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулла Билялетдинов награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени.

На официальном награждении, произошло поднятие именного тренерского стяга Билялетдинова, который прокомментировал награду:

Зинэтулла Билялетдинов - экс главный стренер ХК «Ак Барс»

- Огромное спасибо за поддержку на протяжении многих лет. Награда, которую я получил, не только моя заслуга, а всех нас. Я считаю себя счастливым тренером, потому что со мной была отличная команда: они были преданы хоккею и работали во славу хоккею. Нынешнему же „Ак Барсу“ я хочу пожелать успехов, удачи и побед».

Завершилась церемония символическим вбрасыванием шайбы Мухаметшиным, Магановым и Билялетдиновым.