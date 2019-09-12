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Представитель ЛДПР в РТ раскритиковал слова Жириновского о Казани

Cегодня, 12:49 13 2 Автор: prokazan.ru

Представитель ЛДПР в Татарстане Эдуард Шарафиев раскритиковал слова руководителя партии Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

— Большой неожиданностью стало заявление Владимира Жириновского, что Казань завалена деньгами. Как член партии не имею права комментировать слова лидера партии, но как патриот республики не могу молчать. То, чего республика добивается, это благодаря трудолюбию не только татар, русских, марийцев и чувашей.

Поэтому слова Владимира Вольфовича нас шокировали. Не видел, чтобы кто-то у нас жировал. Более 70% сборов уходит в федеральный центр. Вопрос — кто кого еще заваливает деньгами, — заявил Шарафиев, передает "Реальное время".

Напомним, Жириновский на заседании Госдумы заявил, что "завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше".

комментарии

Горожанин
0
13 сентября 2019
12:51
Какой лидер такая и партия лгбд или как их там
Горожанин
0
13 сентября 2019
12:56
Вот так в партии и появляются ....которые не туда и не сюда. Пусть выходит из ЛДРП и вступает в Едро тогда.

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