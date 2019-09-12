Зарубежные СМИ раскритиковали казанских близняшек, накормивших бездомного суши

Зарубежные СМИ обратили внимание на скандальное видео близняшек из Казани, на котором девушки кормят бездомного инвалида роллами. Об этом сообщает РИА новости.

Автор статьи на портале LadBible обратил внимание на внешний вид сестер, появившихся на видео в дизайнерской одежде. Их поведение перед камерой он назвал "жутковатым" и "самодовольным". Автор материала отметил, что мужчину лучше было накормить простой едой, а не роллами. Кроме того, его возмутил комментарий сестер о том, что коты милее бомжей.

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на то, что мужчина на видео не актер, а на самом деле живет на улице.

- Эти близняшки настолько оторваны от реальности, что даже не понимают, как можно помочь бездомным, — приводит газета комментарий одного из интернет-пользователей.

Издание The Sun назвало "безвкусный" ролик Фахтеевых рекламным трюком, чтобы повысить свою популярность. Как отмечается в статье, видео не имеет ничего общего с "искренними намерениями помочь человеку".

Напомним, на записи близняшки покупают у курьера "Яндекс.Еды" роллы и кормят ими бездомного, сидящего на улице в кресле-каталке. В подписи к видео говорится: "Каждый день мы видим на улице людей, нуждающихся в помощи. Нам ведь всем по силам обратить на них внимание? Не проходите мимо... Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка. И нам не всё равно!".