СМИ: в Казани началась забастовка курьеров по доставке еды

В Казани началась забастовка курьеров сервиса по доставке еды Delivery Club, большинство из них не вышли на работу из-за введения новой системы оплаты труда. Об этом сообщает Ikkazan, также подробности сообщаются в соцсетях.

Предварительно, курьеры не вышли на работу из-за введения новой системы оплаты труда, из-за чего доставка еды задерживается на 1,5 и более часа.

Раньше курьеры получали почасовую фиксированную оплату, независимо от количества заказов — 80 рублей для пешеходов и 100 для автомобилистов. Дополнением к фиксированной сумме шла доплата за каждый выполненный заказ — 50 рублей для пешеходов и 90 для водителей.

Сейчас фиксированная плата отменена полностью. В будние дни курьеры будут получать по 80 рублей за пеший заказ, автомобилисты - 100 рублей, в выходные 100 и 140 рублей соответственно. Оплата за расстояние - 20 р/км у всех и в любой день. Также, как сообщают курьеры, теперь расстояние оплачивается только от ресторана до клиента, а путь до ресторана не оплачивается.

При этом в Delivery Club не подтвердили наличие забастовки.

- Сбоев, подразумевающих временную приостановку работы сервиса, не происходило, эту информацию мы не подтверждаем. В понедельник мы столкнулись с непривычно высоким спросом и, действительно, доставили часть заказов с задержкой. Клиенты, которым пришлось ждать, получили компенсацию в виде бонусных баллов для будущих заказов. Мы приносим им свои извинения еще раз, - сообщили в компании, также признав, что схема оплаты курьеров была изменена, отмечает "Бизнес Online".