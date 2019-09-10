Экс-глава "Татфондбанка" Роберт Мусин частично признал вину в злоупотреблениях на 53 млрд рублей, об этом стало известно сегодня в суде, передает "Бизнес Online".

По данным следствия, с января 2013 по декабрь 2016 года Мусин действовал не в интересах банка, а чтобы получить собственную выгоду, якобы выдавая необеспеченные кредиты, общая сумма которых составила 19 млрд, а также выводил залоги по кредитным договорам на сумму 20,5 млрд, уступал права требования по ним в обмен на утерявшие ликвидность облигации "Татфондбанка", что принесло ущерб еще 2,7 млрд рублей.

- Вину признаю частично, такие события имели место быть, но их квалификацию я вижу сам по-другому и готов в процессе суда дать свои пояснения, - заявил на суде банкир.

Напомним, расследование уголовного дела началось с 16 февраля 2017 года, Мусин был задержан 3 марта того же года. Около года банкир находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, после его отпустили домой.