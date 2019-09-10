Казань опередила Москву по размеру платы за ЖКХ

Размер средней платы за жилищно-коммунальные услуги в Казани оказался выше, чем в Москве, об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Деньги".

В Казани размер средней платы за ЖКХ оказался 5970 рублей, в Москве 3937 рублей, также высокими оказалась плата в Екатеринбурге (3780 рублей), Новосибирске (3620 рублей) и Челябинске (3482 рублей).

Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Воронежа (1496 рублей) и Волгограда (1537 рублей). Средний чек по всем российским регионам составляет около 3 тысячи рублей.

В исследовании "Яндекс.Денег" сравнивались платежи за январь-август 2019 года и за такой же период годом ранее. При составлении статистики учитывались оплата бытовых услуг на сайте и в приложении "Яндекс.Денег", а также платежи россиян через платежный сервис - "Яндекс.Кассу" на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги.