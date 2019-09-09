Жириновский обрушился на Татарстан: «Завалили Казань деньгами!»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на первом осеннем заседании Госдумы раскритиковал бюджетную политику федеральных властей в отношении национальных регионов.

— Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты? Нацрегионы только защищаете. "Живи Казань, расцветай, стройте мечети до небес", средневековый мрак какой-то, мракобесие, — заявил на заседании Жириновский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал политика быть корректнее.

— Крайне важен межнациональный мир и согласие, давайте не будем делить людей по национальности и вероисповеданию, это наша сильная сторона, я русский, имею право это сказать - заметил Володин.

Напомним, ранее Жириновский уже критиковал Казань. В 2015 году он говорил, что "распухла Казань. Живет, как на свадьбе. Стадионы, инфраструктура и прочее! А рядом русские регионы подыхают. Дайте другим регионам столько денег, сколько Казани и там 100% на выборах у губернаторов будет!".