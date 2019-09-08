«Вопиющий беспредел»: КПРФ об итогах выборов в Госсовет Татарстана

В Казани на пресс-конференции местное отделение КПРФ сегодня, 9 сентября, прокомментировало результаты выборов в Госсовет РТ, назвав это беспределом.

— Такую выборную кампанию, которая прошла, я не видел после 1996 года. Столько грязи, фальши, клеветы, столько шантажа, — заявил глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов, уточнив, что "цифры на официальном сайте принимаем ко вниманию, но не признаем".

По данным члена ЦИК РТ от КПРФ, в двух территориальных избирательных комиссиях (в Зеленодольске и Зеленодольском районе) "переписывали итоговые протоколы".

— Почему, когда происходили вбросы, полиция пытается задержать тех, кто их обнаружил? Мы наблюдали вопиющий беспредел! - заявил в свою очередь глава предвыборного штаба КПРФ в Татарстане Артем Прокофьев.

Он заметил, что накануне КПРФ направило одно заявление в Следственный комитет, два — в прокуратуру, по 20 жалоб в ЦИК Татарстана и ЦИК России и около 120 жалоб в участковые комиссии, передают "Idel.Реалии".

Напомним, по итогам выборов в Татарстане голоса избирателей в голосовании по партийным спискам распределились следующим образом:

"Единая Россия" — 72,43%;

КПРФ — 10,4%;

"Справедливая Россия" — 3,96%;

ЛДПР — 3,79%;

"Коммунисты России" — 3,65%;

"Партия пенсионеров" — 2,47%;

"Партия Роста" — 1,82%.