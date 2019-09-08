Black Star не сможет отобрать имя у победителя шоу «Песни» из Казани

Накануне в Казань приехал победитель шоу "Песни" на ТНТ, Слава Slame. Он выступал на концерте ко дню выборов, вместе с группой Ночные Снайперы, и ЛЮБЭ. До этого мероприятия, Слава устроил Фан-встречу в архитектурно-строительном университете который окончил сам. Именно в этих стенах у нас получилось пообщаться с новой звездой Black star.

Он поделился с нами подробностями своей нынешней жизни, куда вложил выигрышные деньги, а также как ему удалось подписать контракт с сохранением всего авторства. Как многие знают, команда Тимати неоднократно оставляла за собой все права, яркие примеры: Kristina Si и L’one, исключением недавно стал Егор Крид. О всех подробностях, что происходит сейчас в жизни артиста Black Star, Славы Slame вы узнаете в нашем эксклюзивном видеоинтервью проекта “500 СЕК”.