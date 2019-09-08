В Казани задержали женщину, пытавшуюся расплатиться в автобусе странной купюрой

В Казани задержали пассажирку автобуса, которая пыталась расплатиться за проезд подозрительной купюрой в 1000 рублей, сообщили в Ассоциации транспортных предприятий Казани.

Женщина возрастом примерно в 45-50 лет зашла в автобус ПАТП-4 примерно в 19 часов. Она кондуктору 1000 рублей, при этом купюра выглядела подозрительно, на ней были признаки подделки.

- Камера в автобусе зафиксировала факт передачи купюры, - сообщили в Ассоциации, уточнив, что это случилось впервые.

Было принято решение снять автобус с линии. Пассажиров попросили пересесть на другой автобус. Экипаж общественного транспорта вызвал полицию, женщину задержали.