Стаканчик, дождевик и баллон: казанец попытался обворовать банкомат, но сбежал

В Казани 41-летний мужчина попытался обворовать банкомат, он тщательно подготовился, но в итоге испугался и сбежал. Об этом сообщили в УВД Казани.

Инцидент случился 1 сентября в 4 часа утра в Советском районе города, в помещение зашел мужчина в дождевике, маске и с пакетом. Сначала он заблокировал стаканчиком входную дверь, а затем попытался баллоном с легковоспламеняющейся жидкостью повредить банкомат. Сработала сигнализация, и мужчина убежал.

Прибывшие полицейские выяснили, что банкомат не был поврежден и деньги не похищены.

Был задержан подозреваемый, который рассказал, что пошел на кражу из-за многочисленных личных расходов. Он заранее купил средства для вскрытия банкомата, продумал экипировку и маршрут передвижения, а когда проходил мимо уличных камер, то скрывал лицо под капюшоном.

Сейчас продолжается расследование.