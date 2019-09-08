Глава ЦИК РФ: в Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений на выборах

В Татарстане из-за нарушений на выборах в Госсовет возбудили одно уголовное дело, сообщила со ссылкой на данные МВД заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

- В настоящее время по поступившим сообщениям [о нарушениях на выборах] приняты решения. Эту информацию нам предоставляют коллеги из МВД, и мы добавляем то, что можем. Возбуждено 11 уголовных дел, за сутки — два, - сообщила Памфилова, уточнив, что одно из них было возбуждено в Татарстане.

Как отмечает "Бизнес Online", дело, вероятно, было заведено из-за якобы фальсификации подписей в поддержку кандидата в депутаты Госсовета РТ Рафгата Алтынбаева.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане на выборах в Госсовет РТ победила "Единая Россия", за которую проголосовали 72,43 процента избирателей.