В Татарстане на трассах хотят запустить платунинг

В Татарстане на трассах собираются запустить платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков, передают "Известия".

Согласно инициативе, это будет беспилотный караван из 8−25 грузовиков разных автопроизводителей, которые станут двигаться на коротком расстоянии друг от друга. Отмечается, что эксперимент хотели запускать еще в прошлом году, но до сих пор не получено одобрение минтранса.

Эксперимент включит города РТ, Московской области, Чувашии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.

В числе плюсов платунинга называют экономию топлива, снижение заторов за счет плотности грузовых конвоев и отсутствие водителей на магистральных маршрутах, которым надо платить зарплату. В «Автостате» сказали, что из-за развития автопилотов серьезно пострадает профессия дальнобойщика, а в России пока слишком много «сложных» дорог, чтобы пускать на них транспорт без водителя.