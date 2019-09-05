Стало известно, кто побеждает на выборах в Татарстане

В Татарстане после обработки 1,9 млн бюллетеней стало известно, что на выборах в Государственный Совет Татарстана VI созыва лидирует партия "Единая Россия", набравшая 72,99% голосов избирателей.

Второе место занимает КПРФ с 10.58% голосов избирателей.

У "Справедливой России" — 3,89%, у ЛДПР — 3,68%, а за ними следуют "Коммунисты России" — 3,59%. "Партия пенсионеров" взяла 2,38% голосов, а "Партия роста" — 1,84%.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва прошли в воскресенье, 8 сентября.